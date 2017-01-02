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Аксель Витсель извинился перед "Ювентусом" за переезд в Китай

В Италии уверены, что хавбек "Зенита" Аксель Витсель продолжит карьеру в китайском клубе "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Напомним, основным претендентом на полузащитника являлся "Ювентус", и сам футболист склонялся к переходу в этот клуб. Итальянское издание Tuttosport сообщило, что Витсель уже извинился перед "старой синьорой" за то, что изменил свое решение.

"Мне жаль, но такие предложения не отклоняют", - приводит издание слова 27-летнего бельгийца.
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 08:45
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№3 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 09:48) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Рыба ищет где глубже, а футболист где зарплата больше..
Регистрация: 31.10.2013
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 09:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это понятно, что отказываться от таких денег глупо. Может изначально расчет на это и был, что тянули кота за яйца. А вообще китайцы подрывают рынок серьезно, до этого были арабы, теперь Поднебесная.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: Канада (Сегодня, 09:15) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Скурвился лохматый...,а то:".. мечтаю,сплю и вижу себя в футболке "Ювентуса" ". Бабло,в очередной раз победило добро(футбол) smirk
Регистрация: 6.12.2016
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