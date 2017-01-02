Роналдо ответил на поздравление Кросса с Новым годом (фото)

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос перед наступлением 2017 года не преминул возможностью напомнить своим немецким и бразильским подписчикам о полуфинале чемпионата мира, который закончился со счётом 1:7.Но легендарный бразилец Роналдо, обыгравший Германию со счётом 2:0 в финале ЧМ-2002, нашёл чем ответить немцу.