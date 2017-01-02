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Роналдо ответил на поздравление Кросса с Новым годом (фото)

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос перед наступлением 2017 года не преминул возможностью напомнить своим немецким и бразильским подписчикам о полуфинале чемпионата мира, который закончился со счётом 1:7.

Роналдо ответил на поздравление Кросса с Новым годом (фото)


Но легендарный бразилец Роналдо, обыгравший Германию со счётом 2:0 в финале ЧМ-2002, нашёл чем ответить немцу.

Роналдо ответил на поздравление Кросса с Новым годом (фото)
Теги: Роналдо Кроос Сборная Бразилии
Сегодня, 11:20
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6
(1)
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
1-7 уже ничем не перебьешь. Хоть 10 раз по 2-0 выйграй

финал чм? хоть двадцать раз выиграй в полуфинале 1-17, не перебьешь и 0,5-0 в финале


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
еще можно припомнить матчи, закончившиеся со счетом 0:1
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Умная новость и так мало комментариев. Это говорит об уровне большинства читателей этого сайта)))


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: vvSpartak (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
жиденько. 1-7 уже ничем не перебьешь. Хоть 10 раз по 2-0 выйграй

нет Вы не правы, лучше финал 2-0 выиграть


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: Ramon Москва, Крылатское (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Локомотив»
но то был финал, а в финале обидней проигрывать!


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http://www.youtube.com/watch?v=UXAfEPoiNP0
Регистрация: 1.08.2007
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
жиденько. 1-7 уже ничем не перебьешь. Хоть 10 раз по 2-0 выйграй
Регистрация: 24.11.2008
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