Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

ЦСКА готов арендовать Айдына у "Фенербахче" за € 550 тыс - источник

ЦСКА планирует арендовать вингера "Фенербахче" Огуза Айдына за € 550 тыс. с обязательством выкупа за € 5,5 млн.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что ЦСКА возьмёт футболиста в аренду за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 5 млн.

В текущем сезоне Айдын принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

