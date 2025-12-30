ЦСКА готов арендовать Айдына у "Фенербахче" за € 550 тыс - источник

Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что ЦСКА возьмёт футболиста в аренду за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 5 млн.
В текущем сезоне Айдын принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
ЦСКА планирует арендовать вингера "Фенербахче" Огуза Айдына за € 550 тыс. с обязательством выкупа за € 5,5 млн.
