"Зенит" рассматривает трансфер правого защитника "Ботафого" - источник

Зенит " проявляет интерес к правому защитнику "Ботафого" Витиньо.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. 26-летний бразилец интересен также испанскому "Атлетико", английским "Эвертону" и "Вулверхэмптону".



"Ботафого" оценивает защитника в € 15 млн. Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2029 года.



В текущем сезоне сине-бело-голубые располагаются на втором месте, имея в своем активе 39 очков в 18 сыгранных матчах.