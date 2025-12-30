Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

"Зенит" рассматривает трансфер правого защитника "Ботафого" - источник

"Зенит" проявляет интерес к правому защитнику "Ботафого" Витиньо.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. 26-летний бразилец интересен также испанскому "Атлетико", английским "Эвертону" и "Вулверхэмптону".

"Ботафого" оценивает защитника в € 15 млн. Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2029 года.

В текущем сезоне сине-бело-голубые располагаются на втором месте, имея в своем активе 39 очков в 18 сыгранных матчах.

