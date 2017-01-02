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СМИ: "Рубин" хочет, чтобы Алексей Миранчук присутствовал на сборах с первого дня

Стали известны последние детали по трансферу Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Рубин", передает "Бизнес-Онлайн".

Главная трансферная цель "Рубина" - Алексей Миранчука из "Локомотива". Причем, речь идет о полноценном трансфере без каких-либо обменов игроками. "Рубин" настроен на приобретение лишь одного из братьев-близнецов, хотя представители Алексея настаивают на том, что бы и брат Антон Миранчук так же проследовал в "Рубин".

По информации издания, вопрос состоит только в том, не станет ли упираться "Локомотив" и удерживать игрока до лета, чтобы тот отработал контракт до конца и ушел из клуба свободным агентом. Чтобы выручить хоть какие-то деньги с одного из заметных игроков клуба, "Локо" очень вероятно склонится к продаже.

В "Рубине" очень хотят, чтобы Миранчук провёл с командой полноценные зимние сборы с первого их дня. Поэтому вероятнее всего Миранчук с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся испанские сборы "Рубина".
Теги: Рубин Миранчук
Сегодня, 13:35
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