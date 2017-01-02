Шенол Гюнеш: купим Соболя, если позволит бюджет

Наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш подтвердил информацию о том, что защитник "Шахтёра" Эдуард Соболь может перейти в турецкий клуб.



"Трансфер Соболя очень привлекателен для нашего клуба. Если нам позволит бюджет, то мы попробуем приобрести его", - цитирует Гюнеша Fanatik.