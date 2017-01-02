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Первый зимний сбор "Анжи" пройдет в Турции

"Анжи" приступит к тренировкам 12 января, сообщает официальный сайт команды.

9 января футболисты "Анжи" соберутся в Москве, где в течение двух дней пройдут плановое медобследование перед началом работы на подготовительных сборах. Первый сбор команды стартует 12 января. "Анжи" отправится не в Объединенные Арабские Эмираты, как планировалось ранее, а в турецкую Анталию. На этом сборе, который продлится до 25-26 января, запланировано два контрольных матча. Два последующих сбора "Анжи" также пройдут в Турции.
Теги: Анжи
Сегодня, 16:49
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