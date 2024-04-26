– Документов у нас нет. Когда кто-то говорит, что все заболели, то и завтра уже другие скажут, что и мы заболели. Надо предоставить документы, и тогда можно говорить о форс-мажоре.
Вчера, 25 апреля, в Грозном состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным “Ахматом” и “Сочи”. Перед игрой главный тренер южан Роберт Морено сообщил о том, что сразу 14 футболистов его команды отравились. Сообщалось, что сочинцы пытались перенести матч. Но в итоге встреча все же состоялась. Она закончилась со счетом 1:0 в пользу “Ахмата”.
Источник: Sport24
Митрофанов заявил, что РФС не получал документы от “Сочи” по переносу матча с “Ахматом”
Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, почему “Сочи” отказали в переносе игры с “Ахматом” из-за отравления футболистов.
Фото: ФК "Ахмат"