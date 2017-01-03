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Сергей Игнашевич: Камбоджа – место, где можно прикоснуться к истории, и тебе за это ничего не будет (фото)

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который проводит свой отпуск в Камбодже, разместил в Инстаграме фото из храма Та Прум.

"Камбоджа – место, где можно прикоснуться к истории, и тебе за это ничего не будет", – подписал фотографию Игнашевич.

Сергей Игнашевич: Камбоджа – место, где можно прикоснуться к истории, и тебе за это ничего не будет (фото)
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 11:30
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