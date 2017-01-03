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Виталий Кафанов: у Джанаева задача быть готовым в любой момент заменить Акинфеева
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов рассказал о работе с голкипером команды Сосланом Джанаевым.
– В успехах "Ростова" есть немалая заслуга Джанаева, которого многие уже списали. Почему вы верили?
– Сослана я знаю давно и долго к нему приглядывался. Несколько лет назад я был тренером вратарей второй сборной России и предполагал, что он на тот момент не использовал полностью свой потенциал. Хотелось попробовать с ним поработать. Рад, что в "Ростове" это удалось.
Доволен, что прошлый сезон стал для Сослана лучшим в карьере, но еще больше рад его добротной игре в Лиге чемпионов. Скажу честно, очень переживал за то, как он проявит себя на этом более высоком для него уровне. Матчи Лиги чемпионов стали лакмусовой бумажкой и показали, что он продолжает прогрессировать.
– Будет ли он прогрессировать и дальше?
– Время покажет, тем более что сейчас он планку поднял очень высоко. Иногда удержаться на таком уровне даже сложнее, чем выйти на него.
– Это не первый случай, когда в солидном возрасте ваш воспитанник сильно прибавляет и становится одним из лучших в стране. То же произошло с Рыжиковым в "Рубине". Какие между ними сходства и отличия? Что надо было сделать, чтобы раскрыть их?
– Да, оба раскрылись уже в солидном возрасте. Но так часто бывает у вратарей. Конечно, есть уникумы, как Касильяс или Акинфеев, которые в юности сразу вышли на высокий уровень. Но бывает и как, например, у известного советского вратаря Александра Уварова, который раскрылся в 30 лет, зато играл потом до 40.
Что касается Рыжикова и Джанаева, то в обоих меня привлекли огромная мотивация, оба в тот момент не были основными вратарями. Оба были голодны до футбола и очень хотели играть. Привлекли их человеческие качества и сильный характер.
В жизни они абсолютно разные, Сергей – шутник и балагур, Сослан – более сдержанный. Чтобы раскрыться, обоим нужно было просто доверие. Любой голкипер должен в карьере пропустить свои голы. Важно только вовремя делать из них правильные выводы и не повторять ошибок.
Что касается желания совершенствоваться, то приведу такой пример. Сергей в начале карьеры не очень хорошо вводил мяч в игру. Тогда мы решили попробовать вводить мяч с отскока от земли. Сейчас все, кто был тогда в "Рубине", вспоминают первый испанский сбор, когда после одной тренировки вся команда, уже помывшись и переодевшись, минут сорок ждала, пока Рыжиков таким образом с центра поля попадет в ворота. Он не успокоился, пока не попал. И что вы думаете? Сейчас Сергей лучше всех в стране в этом компоненте!
– Рыжиков стал вратарем сборной, но запасным. Джанаев недавно дебютировал в основной команде страны. Есть у него шанс стать первым номером?
– Сейчас его задача – закрепиться в сборной и быть готовым в любой момент заменить Акинфеева. Но вратарь номер один в России, безусловно, Игорь. И думаю, в ближайшие годы им останется. На его стороне уникальный опыт, сотни игр международного уровня, а у Сослана пока только 10 игр в Лиге чемпионов да одна за сборную, – цитирует Кафанова официальный сайт УЕФА.
– В успехах "Ростова" есть немалая заслуга Джанаева, которого многие уже списали. Почему вы верили?
– Сослана я знаю давно и долго к нему приглядывался. Несколько лет назад я был тренером вратарей второй сборной России и предполагал, что он на тот момент не использовал полностью свой потенциал. Хотелось попробовать с ним поработать. Рад, что в "Ростове" это удалось.
Доволен, что прошлый сезон стал для Сослана лучшим в карьере, но еще больше рад его добротной игре в Лиге чемпионов. Скажу честно, очень переживал за то, как он проявит себя на этом более высоком для него уровне. Матчи Лиги чемпионов стали лакмусовой бумажкой и показали, что он продолжает прогрессировать.
– Будет ли он прогрессировать и дальше?
– Время покажет, тем более что сейчас он планку поднял очень высоко. Иногда удержаться на таком уровне даже сложнее, чем выйти на него.
– Это не первый случай, когда в солидном возрасте ваш воспитанник сильно прибавляет и становится одним из лучших в стране. То же произошло с Рыжиковым в "Рубине". Какие между ними сходства и отличия? Что надо было сделать, чтобы раскрыть их?
– Да, оба раскрылись уже в солидном возрасте. Но так часто бывает у вратарей. Конечно, есть уникумы, как Касильяс или Акинфеев, которые в юности сразу вышли на высокий уровень. Но бывает и как, например, у известного советского вратаря Александра Уварова, который раскрылся в 30 лет, зато играл потом до 40.
Что касается Рыжикова и Джанаева, то в обоих меня привлекли огромная мотивация, оба в тот момент не были основными вратарями. Оба были голодны до футбола и очень хотели играть. Привлекли их человеческие качества и сильный характер.
В жизни они абсолютно разные, Сергей – шутник и балагур, Сослан – более сдержанный. Чтобы раскрыться, обоим нужно было просто доверие. Любой голкипер должен в карьере пропустить свои голы. Важно только вовремя делать из них правильные выводы и не повторять ошибок.
Что касается желания совершенствоваться, то приведу такой пример. Сергей в начале карьеры не очень хорошо вводил мяч в игру. Тогда мы решили попробовать вводить мяч с отскока от земли. Сейчас все, кто был тогда в "Рубине", вспоминают первый испанский сбор, когда после одной тренировки вся команда, уже помывшись и переодевшись, минут сорок ждала, пока Рыжиков таким образом с центра поля попадет в ворота. Он не успокоился, пока не попал. И что вы думаете? Сейчас Сергей лучше всех в стране в этом компоненте!
– Рыжиков стал вратарем сборной, но запасным. Джанаев недавно дебютировал в основной команде страны. Есть у него шанс стать первым номером?
– Сейчас его задача – закрепиться в сборной и быть готовым в любой момент заменить Акинфеева. Но вратарь номер один в России, безусловно, Игорь. И думаю, в ближайшие годы им останется. На его стороне уникальный опыт, сотни игр международного уровня, а у Сослана пока только 10 игр в Лиге чемпионов да одна за сборную, – цитирует Кафанова официальный сайт УЕФА.
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