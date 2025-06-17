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Агент Даку подтвердил, что переход нападающего в "Зенит" сорвался

Футбольный агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"
"Даку не перейдёт в "Зенит", трансфер сорвался. Мы не согласовали финансовые условия", - цитирует представителя игрока "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Мирлинд Даку в летнее трансферное окно перейдет из "Рубина" в "Зенит" за 4,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 15 забитых голов и 8 результативных передач. Рыночная стоимость 27-летнего албанца, согласно версии Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт нападающего с казанцами рассчитан до конца следующего сезона.

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