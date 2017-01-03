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Белорусский "Шахтер" выкупил права на нападающего "Тосно" Дениса Лаптева

"Тосно" и солигорский "Шахтер" пришли к соглашению о выкупе белорусским клубом нападающего Дениса Лаптева.

В минувшем сезоне Лаптев выступал за "Шахтер" на правах аренды, провел 18 матчей и забил 10 мячей. Контракт Лаптева с "Шахтером" заключен на два года.
Теги: Тосно
Сегодня, 15:34
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