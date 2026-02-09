Дуран рассказал, как принимал решение перейти в "Зенит"

"Я поговорил с Вильмаром [Барриосом], он очень помог мне, всё объяснил. Решил перейти в "Зенит" из-за спортивного вызова клуба, игрового роста, участия в жизни команды. Из-за того, что меня хотели видеть здесь — и это вызвало ответные чувства.
В этом для меня самое важное — если меня ждут и на меня рассчитывают, я сделаю всё возможное, чтобы оправдать это доверие", — приводит слова Дурана пресс-служба "Зенита".
Джон Дуран пополнил состав санкт-петербургской команды в понедельник, 9 февраля. "Зенит" арендовал 22-летнего нападающего у "Аль-Насра" из Саудовской про-лиги. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на втором месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров команда Сергея Семака записала в свой актив 39 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.