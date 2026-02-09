Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Дуран рассказал, как принимал решение перейти в "Зенит"

Новичок "Зенита" Джон Дуран прокомментировал свой переход в российский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Джона Дурана, перед трансфером в "Зенит" он советовался с полузащитником сине-бело-голубых Вильмаром Барриосом.

"Я поговорил с Вильмаром [Барриосом], он очень помог мне, всё объяснил. Решил перейти в "Зенит" из-за спортивного вызова клуба, игрового роста, участия в жизни команды. Из-за того, что меня хотели видеть здесь — и это вызвало ответные чувства.

В этом для меня самое важное — если меня ждут и на меня рассчитывают, я сделаю всё возможное, чтобы оправдать это доверие", — приводит слова Дурана пресс-служба "Зенита".

Джон Дуран пополнил состав санкт-петербургской команды в понедельник, 9 февраля. "Зенит" арендовал 22-летнего нападающего у "Аль-Насра" из Саудовской про-лиги. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

"Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на втором месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров команда Сергея Семака записала в свой актив 39 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.

