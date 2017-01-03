"Интер" рассчитывает заполучить Марко Верратти

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти может продолжить карьеру в чемпионате Италии.



Как сообщает Gazzetta dello Sport, в услугах футболиста заинтересован "Интер", который уже начал переговоры с ПСЖ по поводу трансфера. Отмечается, что сумма сделки может составить 80 миллионов евро.