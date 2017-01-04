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Вячеслав Караваев проведет два сбора в составе "Спарты"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев будет работать вместе с чешской командой на двух предсезонных сборах в Испании, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что "Спарта" проведет семь товарищеских матчей, а одним из соперников станет "Зенит". Напомним, ранее россиянин не исключил, что может вернуться в ЦСКА.
Теги: Караваев Спарта
Сегодня, 11:41
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(0)
№3 Написал: Butcher (Сегодня, 13:35) #
  • +1
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Вот это новость. Игрок едет с командой выкупившей его трансфер на сборы blush
Регистрация: 20.12.2015
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:52) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Ли Харви Освальд
Ну этого хоть не отправили в "Йэблонец"

Да выдернуть обратно - играть то некому.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:46) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну этого хоть не отправили в "Йэблонец" smile Неплохой клуб, красно-белый, даже название на великий клуб похоже!


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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