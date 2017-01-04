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"Зенит" может купить Андреаса Самариса на деньги от продажи Акселя Витселя

"Зенит" по-прежнему претендует на полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на noticiasaominuto.com.

Сообщается, что питерский клуб может осуществить этот трансфер на деньги, полученные за продажу полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб.

Ранее сообщалось, что Самариса хотят купить клубы из Англии, но сам футболист сделал выбор в пользу "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 12:21
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(0)
№9 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 13:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Правильно,китайские клубы Самариса через два года не купят , а если и купят 18 лямов в год не предложат..Надо Зениту втюхать,типа сейчас не возьмете,с англичанами сторгуемся,типа интересуются..Молодец агент,классно товар навязывает...Даже подсказывает какие деньги потратить...
Регистрация: 31.10.2013
№8 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 13:17) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
Новость со строительства Зенит-Арены
Мастер своего дела,штукатур Фархат перешел в бригаду маляров за 30 млн евро satisfied
Регистрация: 4.05.2015
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:55) #
  • -4
  •  (12)
online

всё пытаются втюхать населению на какие бабки газовые делают приобретения joy
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:52) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Как за 20 лимонов сделать китайца из грека smile


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 12:37) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: fd65
Кончно, за Зенит престижней играть, чем допустм, за Челси или провинциальный МЮ......

Конечно они же Петербурге живут надо об этом думать smile
Регистрация: 11.12.2016
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 12:36) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Достойная замена кудрявому! Озвучте сумму сделки . Надеюсь , не менее 21 ляма будет....
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 12:33) #
  • +2
  •  (4)

Упаси Бог от такого трансфера.
Регистрация: 5.05.2009
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:31) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
С Лодыгиным сиртаки будут отплясывать


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 12:30) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Кончно, за Зенит престижней играть, чем допустм, за Челси или провинциальный МЮ......
Регистрация: 3.12.2016
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