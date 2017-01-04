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Врач: состояние здоровья Акинфеева посзволит ему играть до 40 лет

Состояние здоровья вратаря сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева позволит ему выступать до 40 лет, как и многим современным голкиперам, считает врач столичного клуба Шагабутдин Керимов.

"В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды - Акинфеев и Томаш Нецид, Виктор Васин. Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику. Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу. Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до сорока лет, как и многим европейским вратарям", - цитирует врача ТАСС.

В уходящем году голкипер ЦСКА установил несколько рекордов. Проведя 253 матча на "ноль", Акинфеев превзошел достижение Рината Дасаева по количеству "сухих" встреч в карьере среди отечественных голкиперов. Также игрок армейцев обошел экс-спартаковца по количеству игр на "ноль" и в сборной (45 против 44). Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером" стал для него сотым в еврокубках.

Однако не обошлось и без антирекордов. Заключительная встреча в Лиге чемпионов в группе Е стала 43-й подряд, в которой Акинфеев пропускал мячи. В последний раз голкипер сыграл "на ноль" 1 ноября 2006 года с лондонским "Арсеналом". Также игрок стал самым пропускающим вратарем в истории сборной: в 94 играх Акинфееву пришлось 71 раз вынимать мяч из сетки ворот.
Теги: Акинфеев
Сегодня, 13:51
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