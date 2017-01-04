"Сандерленд" может выкупить права на Эменике

Форвард "Фенербахче" Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в "Сандерленде", передает Fanatik.



Турецкий клуб хочет продлить аренду голландского нападающего Джермейна Ленса, а Эменике может стать частью сделки. У нигерийца уже есть опыт выступления в Англии. В прошлом сезоне Эменике на правах аренды выступал за "Вест Хэм Юнайтед".