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"Сандерленд" может выкупить права на Эменике

Форвард "Фенербахче" Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в "Сандерленде", передает Fanatik.

Турецкий клуб хочет продлить аренду голландского нападающего Джермейна Ленса, а Эменике может стать частью сделки. У нигерийца уже есть опыт выступления в Англии. В прошлом сезоне Эменике на правах аренды выступал за "Вест Хэм Юнайтед".
Теги: Эменике Фенербахче Сандерленд
Сегодня, 17:26
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