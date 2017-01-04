Дитер Хекинг: перед "Боруссией" стоит только одна задача - наладить ситуацию в клубе

Новый наставник менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хекинг рассказал о своем назначении на пост главного тренера клуба.



Напомним, что специалист сменил на посту уже экс-главного тренера команды Андре Шуберта.



"Грустно, когда твой коллега теряет место работы, но Шуберт провёл прекрасное время в команде. Это качественная команда, которую сейчас придётся перестривать под свой стиль. Перед нами сейчас стоит только одна задача - наладить ситуацию в клубе", - цитирует Хекинга Deutsche Welle.