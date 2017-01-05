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Андрей Гордеев может возглавить хабаровский СКА, в случае ухода Григоряна

Бывший главный тренер "Анжи" и "Сатурна" Андрей Гордеев является основным претендентом на пост главного тренера хабаровского СКА.

Местный наставник Александр Григорян, скорее всего, уйдет в "Анжи", передает "Sportbox".

"Встречались с руководством СКА, поговорили, все точки над i будут расставлены в четверг", - сказал Гордеев, последним клубом которого была "Мордовия".
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 09:59
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