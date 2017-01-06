Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Игроки "Барселоны" и "Атлетика" вышли на игру в майках в поддержку Йерая Альвареса

Игроки "Барселоны" и "Атлетика" вышли на игру 1/8 финала Кубка Испании в футболках со словами поддержки в адрес игрока клуба из Бильбао Йерая Альвареса.

На майках была надпись "Держись, Йерай". 21-летний защитник ранее перенес операцию по поводу рака яичек. Сегодня стало известно, что футболист может вернуться на поле уже в этом сезоне.
Теги: Барселона Атлетик
Сегодня, 01:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.