Игроки "Барселоны" и "Атлетика" вышли на игру в майках в поддержку Йерая Альвареса

Игроки "Барселоны" и "Атлетика" вышли на игру 1/8 финала Кубка Испании в футболках со словами поддержки в адрес игрока клуба из Бильбао Йерая Альвареса.



На майках была надпись "Держись, Йерай". 21-летний защитник ранее перенес операцию по поводу рака яичек. Сегодня стало известно, что футболист может вернуться на поле уже в этом сезоне.