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Рияд Марез назван лучшим игроком Африки 2016 года

Полузащитник "Лестера" и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки 2016 года.

В голосовании по инициативе Конфедерациии африканского футбола Марез набрал 361 балл.

Второе место получил нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (313 баллов). Третье место - у хавбека "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садьо Мане (186 баллов).

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Теги: Марез
Сегодня, 02:06
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