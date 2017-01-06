Рияд Марез назван лучшим игроком Африки 2016 года

Полузащитник "Лестера" и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки 2016 года.В голосовании по инициативе Конфедерациии африканского футбола Марез набрал 361 балл.Второе место получил нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (313 баллов). Третье место - у хавбека "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садьо Мане (186 баллов).