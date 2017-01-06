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Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае Китай продолжает взрывать трансферный рынок. За последние полгода только "Зенит" заработал на продажах в Китай больше 70 миллионов евро. В последнее время в Китай перебираются многие известные игроки. Rusfootball.info рассказывает о тех футболистах, которые когда-то играли в РФПЛ, а сейчас делают это в Поднебесной








Халк, Шанхай СИПГ

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае


Халк навсегда вошел в историю российского трансферного рынка. Сначала он был куплен больше, чем за 50 миллионов евро, а затем продан летом 2016 года за 56 миллионов евро в «Шанхай СИПГ». Кстати говоря, один из немногих игроков, которые свои деньги отрабатывает, как в России, так и в Китае, забивая практически в каждой встрече. Правда, с первой попытки не удалось выиграть азиатскую Лигу Чемпионов, однако годы в «Зените» показали, что, если строить команду вокруг Халка, то успехи, определенные придут. В команду уже пришел физиотерапевт, который работал с ним «Зените». А затем перебрался и Виллаш-Боаш, который лучше всех смог раскрыть бразильца в России.

Одил Ахмедов, Шанхай СИПГ

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае


С недавних пор в китайской лиге начинается ужесточение лимита: 3 иностранца, плюс один легионер из Азии. Ахмедова как раз взяли на вакантное место азиатского легионера. В последнее время дела Одила в Краснодаре ухудшились. Он проигрывал конкуренцию Юрию Газинскому в центре поля, да и заметно сдал в сравнении с предыдущими сезонами. Предложение китайцев пришлось очень даже к месту. 8 миллионов евро за 29-летнего полузащитника – весьма хорошая сумма. Одилу уже не впервой примыкать к богачам. В российской лиге он впервые появился в процветающем «Анжи», где ничуть не уступал более именитым футболистам. Именно в «Анжи» он приглянулся Сергею Галицкому, откуда он его забрал к себе после вылета махачкалинцев в ФНЛ.

Диего Тарделли, Шаньдун Лунэн

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае


У бразильского нападающего в самом начале карьеры сразу же не сложилось с Европой. Даже в голландской лиге он забил всего три гола. Потом последовал период в «Атлетико Минейро», где он вновь напомнил о себе европейским скаутам. Однако клубам из топ-5 он предпочел выгодное предложение из «Анжи». Дагестанцам он обошелся в 7 миллионов. За год он запомнился только тем, что постоянно сопровождал Роберто Карлоса и говорил, как ему плохо в России. Зимой 2012 «Анжи» даже удалось отбить трансфер, продав Диего в Катар. В последние два года Диего опустошает карманы китайских боссов и даже вызывается частенько в сборную Бразилии.

Обафеми Мартинс, Шанхай Шеньхуа

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае


Обафеми Мартинс стал тем легионером, за которого «Рубин» летом 2010 заплатил большие деньги, но никакой пользы он так и не принес. Любопытно, что свой первый гол в Казани он забил пермскому «Амкару». В том матче сделал дубль Карлос Эдуардо, провалившийся в «Рубине». Отработав свой контракт, нигериец отправился путешествовать. Лучше всего получилось реализовать себя в Штатах. Там на него обратили внимание уже китайцы.

Аарон Оланаре, Гуанчжоу Фули

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае


Нападающий отыграл полгода в аренде в ЦСКА, неплохо себя проявил за этот период, но крест поставила серьезная травма. Пока нигериец продолжает курс восстановления, но ЦСКА, судя по последним новостям по-прежнему заинтересован в покупке футболиста у «Гуанчжоу Фули».

Жусилей, Шаньдун Лунэн

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае


Еще одно лицо масштабного дагестанского проекта. Долгое время был игроком основного состава. Перед сменой курса на его место был куплен Игорь Денисов, с приходом которого и началась перестройка. Жусилей не смог покинуть команду летом. Либо не успели продать, либо сам не хотел. В прессе бразилец говорил, что хочет отработать контракт до конца. Но уже через полгода отправился в Эмираты. В последние годы играет в «Шаньдуне».

Андре Виллаш-Боаш, Шанхай СИПГ

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае


Португальский специалист отработал свой контракт в «Зените», но продолжать сотрудничество не захотел. В планах у него был длительный отдых и затем работа поближе к дому. Осенью ходили слухи о немецких командах. Предложение от китайцев перевернуло все планы, и Боаш быстренько отправился к Халку. 12 миллионов евро в год – такова годовая сумма, от которой не смог устоять Андре.

Аксель Витцель, Тяньцзинь Цюаньцзянь

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае


Аксель, как и Боаш, имел совершенно иные планы на свое будущее. Сага с переходом в «Ювентус» длилась уже давно, но думалось, что вот-вот подойдет к концу. Даже известный агент Герман Ткаченко в программе «Культ тура» говорил, что дело решенное. Вмешался клуб «Тяньцзинь» и заплатил за игрока 21 миллион евро – очень много за человека, у которого контракт истекает через полгода. Плюс сам бельгиец будет получать больше 15 миллионов евро. Возможно, он еще поиграет в «Ювентусе», но это не точно.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Халк Боаш Витцель
Сегодня, 02:09
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 02:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
главное что все довольны
Регистрация: 18.08.2013
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