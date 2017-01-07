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"Спартак" и "Локомотив" 12 января проведут переговоры по Александру Самедову

Представители "Спартака" и "Локомотива" встретятся для обсуждения возможного трансфера полузащитника "железнодорожников" Александра Самедова 12 января, утверждает "СЭ".

Ранее СМИ сообщали, что 32-летний россиянин будет тренироваться с дублем "Локомотива" в том случае, если переход в стан красно-белых сорвется.
Теги: Спартак Локомотив Самедов
Сегодня, 00:28
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(0)
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 00:50) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Боятся купить себе немного Широкова) трансфер спорный и конечно на 5 мультов не тянет...
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:50) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Пусть уже азер перейдет в спарптак, доплатит лям и наслаждается...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:47) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Пивовед
У нас чемпионские амбиции, а не дом престарелых !

Смело. Хотя и не исторично. А в принципе... играл бы за Азербайджан, - для России бы это ничего не изменило в плане результатов, - сейчас в Китае бы мог на 10 лямов контракта как азиатский игрок сесть.
Ну это я шучу. За его выбор в пользу России Шпалыча гнать надо ради сохранения такого игрока.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: SuperStar (Сегодня, 00:43) #
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пять лямов на бочку и забирайте! не пойму сыра бора
Регистрация: 28.07.2016
№2 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 00:34) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот это уже похоже на правду.
Регистрация: 18.02.2012
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:34) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да угомонитесь вы уже с этим Самедовым..
Тридцать два года игроку.
Его удел теперь - играть в ФНЛ или в подвале вышки, не более.

У нас чемпионские амбиции, а не дом престарелых !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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