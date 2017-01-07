Унаи Эмери: "ПСЖ" нужен еще один форвард

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сообщил, клуб намерен приобрести еще одного нападающего, несмотря на недавнюю покупку Юлиана Дракслера у "Вольфсбурга".



"Трудно приобрести футболиста, который добавит нового в нашу игру. Мы очень рады, что смогли подписать Дракслера, но нам нужен еще один форвард", - цитирует Эмери Сalciomercato.