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"Локомотив" поздравил Игоря Портнягина с 28-летием

"Локомотив" поздравил нападающего Игоря Портнягина с днём рождения.

"7 января 28 лет исполняется нападающему "Локомотива" Игорю Портнягину. Мы поздравляем Игоря с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, позитивных эмоций, а также удачи во второй части сезона", - говорится в сообщении на официальном сайте железнодорожников.
Теги: Локомотив Портнягин
Сегодня, 11:49
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