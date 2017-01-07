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Уэйн Руни забил 249-й гол в составе "Манчестер Юнайтед" и сравнялся с Бобби Чарльтоном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отличился на 7-й минуте матча Кубка Англии с "Редингом" и сравнялся с Бобби Чарльтоном по количеству забитых мячей в составе манкунианцев.

На счету 31-летнего форварда 249 голов в 547 матчах в составе "МЮ". Напомним, Чарльтон выступал за клуб с 1954 по 1973 годы.
Теги: Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:58
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Круть, чегоужтам, легенда


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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