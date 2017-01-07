Уэйн Руни забил 249-й гол в составе "Манчестер Юнайтед" и сравнялся с Бобби Чарльтоном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отличился на 7-й минуте матча Кубка Англии с "Редингом" и сравнялся с Бобби Чарльтоном по количеству забитых мячей в составе манкунианцев.



На счету 31-летнего форварда 249 голов в 547 матчах в составе "МЮ". Напомним, Чарльтон выступал за клуб с 1954 по 1973 годы.