Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

На достройку "Крестовского" выделили еще 2 миллиарда рублей

Комитет по строительству Санкт-Петербурга и компания "Метрострой" заключили новый контракт на дополнительные работы на стадионе "Крестовский". Сумма договора составила около 2,08 миллиарда рублей.

"Контракт предусматривает выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств. Дополнительные работы определены в соответствии с положительным заключением ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 09.12.2016. Конечный срок исполнения работ по настоящему контракту - не позднее 31 марта 2017 года, - говорится в карточке контракта на официальном сайте госзакупок.

Напомним, в начале декабря власти Петербурга передали арену в управление "Зениту", а в конце месяца был заключен контракт на выполнение дополнительных работ на стадионе стоимостью в 952 миллионов рублей.

Р-Спорт
Теги: Зенит Крестовский
Сегодня, 15:58
Напечатать
46
(7)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№46 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Ты хочешь сказать , что зенитовцев вообще не волнует ? Пусть хоть ещё 40 млрд в парят ?



а раковых клеток состояние других никогда не волнует)
эти опарыши и фурсенко и мудко святыми щщетают,а ты про разворовывание городского бюджета ради зинита спрашиваешь))) smiley


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№45 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Самая натуральная "Распил-Арена"
Регистрация: 18.03.2012
№44 Написал: olegan кениг (Сегодня, 17:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да чтобы он в болоте потонул!
Регистрация: 19.03.2011
№43 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Урфин
тема строительства стадиона для зенита на средства бюджета спб как обычно,больше всего волнует розовых диванных гладиаторов.

Ты хочешь сказать , что зенитовцев вообще не волнует ? Пусть хоть ещё 40 млрд в парят ? Это ворьё по моему всем остохерело .
Регистрация: 23.09.2016
№42 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:39) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: avnik
Уважаемые жители Санкт-Петербурга! Администрация города и трамвайно-троллейбусное управление сообщает, что ввело еще 5 грузовых маршрутов на направлении: база скупки цветных и черных металлов - стадион "Крестовский". База дополнительно сообщает, что будет принимать и другие материалы. Администрация города дополнительно сообщает, что выделенные квоты ограничены, но засветиться желательно.

Такими вещами администрация Спб. в 90-е занималась. И кто был в той администрации?
По татарским меркам плавали, конечно, мелко, но зато и вынырнули очень высоко. И пока не ушли обратно на дно, всякой мошкаре лучше о собственном спасении думать, дабы не показали показательно, кто в воздухе главный журавль.
Регистрация: 12.11.2007
№41 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: calcio
Это позорище, если в итоге никого не посадят люди не поймут

laughing Люди? Смешно, мнение крестьян никого не волнует, неужели это не понятно?!
Регистрация: 7.06.2007
№40 Написал: mustang (Сегодня, 17:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AlexYush
Володя вообще в курсе?

smiley
его хрупкое душевное состояние стараются не тревожить такими мелочами.
Регистрация: 23.12.2015
№39 Написал: Wonderland (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: bulgakov_vv01
Вы бы лучше воров держали.

Одних воров там и держат smile "Место, видимо, такое"


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№38 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 17:27) #
  • -2
  •  (6)

тема строительства стадиона для зенита на средства бюджета спб как обычно,больше всего волнует розовых диванных гладиаторов.
вопрос на засыпку): их волнует судьба дальнейшего благоустройства парковой зоны спб и открытия продолжения одной из веток метро до депо в шушарах,или же этим "озабоченным" надо просто высpaться на всё,связанное с зенитом и спб)?
пс.вопрос риторический.ответ даже любой тупой свинье ясен.
Регистрация: 21.09.2008
№37 Написал: avnik море (Сегодня, 17:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Уважаемые жители Санкт-Петербурга! Администрация города и трамвайно-троллейбусное управление сообщает, что ввело еще 5 грузовых маршрутов на направлении: база скупки цветных и черных металлов - стадион "Крестовский". База дополнительно сообщает, что будет принимать и другие материалы. Администрация города дополнительно сообщает, что выделенные квоты ограничены, но засветиться желательно.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№36 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя... так про Володю. Он же хороший))))))))))) он о России думает ... постоянно stuck_out_tongue_winking_eye[/quote]


эт да..

а потом спизднёт про неё..про Россию

"она утонула"(с) smiley


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№35 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (4)

"Мы строили, строили и , наконец , построили!" На дворе стоял 2028 год....

Цитата: Я-Спартач
Цитата: AlexYush
Володя вообще в курсе?


ну только упоротые инетпоцреоты и зрители 1 канала наивно верят в "доброго царя"и "плохих бояр" smiley

этот володя имеет свой откат с любого более-менее приличного воровства)
а в конце ещё и мидальки повесит особо отличившимся ворам!
А уж на грабеже родного запитера получить долю-так этим он ещё при Собчаке промышлял)


Нельзя... так про Володю. Он же хороший))))))))))) он о России думает ... постоянно stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.06.2016
№34 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AlexYush
Володя вообще в курсе?


ну только упоротые инетпоцреоты и зрители 1 канала наивно верят в "доброго царя"и "плохих бояр" smiley

этот володя имеет свой откат с любого более-менее приличного воровства)
а в конце ещё и мидальки повесит особо отличившимся ворам!
А уж на грабеже родного запитера получить долю-так этим он ещё при Собчаке промышлял)


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№33 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AlexYush
Володя вообще в курсе?


Володя- он и именно он ,несомненно, в самом курсе..
Он же из Питера, всетаки надо об этом думать (с)

Грамоты, премии и благодарности от Президента уже заготовлены.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№32 Написал: Spar (Сегодня, 17:08) #
  • +4
  •  (4)

Ничего личного просто пизнес
Регистрация: 5.08.2016
№31 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 17:06) #
  • +2
  •  (4)

Миллиард на достройку-миллиард на распил-богатый город Питер.
Регистрация: 14.11.2015
№30 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 17:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ssskkkbbb
Радует, что Питерских на ветке нет. Так держать!

Вы бы лучше воров держали.
Регистрация: 16.03.2013
№29 Написал: mustang (Сегодня, 17:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Радует, что Питерских на ветке нет. Так держать!

ну они ж русские люди а не массоны
Регистрация: 23.12.2015
№28 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:01) #
  • +5
  •  (7)

Я ж говорил что все "достройки" в итоге обойдутся в чирик. Это минимум. 3 уже прилепили - ждем остаток.
Регистрация: 3.03.2007
№27 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:01) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
каждый питерский патриот, дорвавшись до строительства арены в родном городе, для любимого бомжевика, считал для себя святым урвать несколько десятков(сотен)миллионов или миллиарда рублей... вот так они и строили свой стадион за народные деньги всего российского народа!
Регистрация: 23.03.2009
№26 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:00) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А питерские-то молчат... Ну а что тут, собственно, скажешь?.. pensive
Регистрация: 2.08.2013
№25 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:56) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Радует, что Питерских на ветке нет. Так держать!


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№24 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:55) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Лунная программа НАСА обошлась дешевле ))) стоимость стадиона для болотного Бомжевика уже на уровне стоимости ПРО для НАТО ))) одно слово, трясина, сколько не бросай, все засосет!

Цитата: ctdthysqjktym
"Кресты" - есть, а креста у питерских - нет.

креста на них нет!!!
Регистрация: 23.03.2009
№23 Написал: perekos Самара (Сегодня, 16:51) #
  • +4
  •  (12)

Цитата: calcio
Это позорище, если в итоге никого не посадят люди не поймут

помойным выродкам насрать им на людей


--------------------
Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№22 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:46) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
это на опохмелку выделили после Нового года?
Регистрация: 2.08.2010
№21 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 16:44) #
  • +9
  •  (13)
online

Это позорище, если в итоге никого не посадят люди не поймут


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№20 Написал: боря888 (Сегодня, 16:41) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: AlexYush
Володя вообще в курсе?

Твой Володя доволен - но надо прибавить ещё два
Регистрация: 21.12.2016
№19 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:39) #
  • +3
  •  (7)

В Питере - пи...ить? Доколе?! "Кресты" - есть, а креста у питерских - нет.
Регистрация: 30.08.2008
№18 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:35) #
  • +9
  •  (13)

представляю, как жалеют власти Санкт-Петербурга, что Кубок конфедераций и ЧМ 2018 уже рядом, а то еще можно было б лет сто строить и требовать денег
Регистрация: 20.04.2016
№17 Написал: fd65 (Сегодня, 16:34) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
По второму кругу пошли)))))))
Регистрация: 3.12.2016
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.