Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:37
Жоаозиньо получил травму в отпуске (4)
Жоаозиньо получил травму в отпуске (4)
09:59
"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
На достройку "Крестовского" выделили еще 2 миллиарда рублей
Комитет по строительству Санкт-Петербурга и компания "Метрострой" заключили новый контракт на дополнительные работы на стадионе "Крестовский". Сумма договора составила около 2,08 миллиарда рублей.
"Контракт предусматривает выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств. Дополнительные работы определены в соответствии с положительным заключением ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 09.12.2016. Конечный срок исполнения работ по настоящему контракту - не позднее 31 марта 2017 года, - говорится в карточке контракта на официальном сайте госзакупок.
Напомним, в начале декабря власти Петербурга передали арену в управление "Зениту", а в конце месяца был заключен контракт на выполнение дополнительных работ на стадионе стоимостью в 952 миллионов рублей.
Р-Спорт
"Контракт предусматривает выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств. Дополнительные работы определены в соответствии с положительным заключением ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 09.12.2016. Конечный срок исполнения работ по настоящему контракту - не позднее 31 марта 2017 года, - говорится в карточке контракта на официальном сайте госзакупок.
Напомним, в начале декабря власти Петербурга передали арену в управление "Зениту", а в конце месяца был заключен контракт на выполнение дополнительных работ на стадионе стоимостью в 952 миллионов рублей.
Р-Спорт
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.