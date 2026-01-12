Футболист "Краснодара" проходит медосмотр для перехода в "Пари НН"

Форвард "Краснодара" Александр Кокшаров проходит медосмотр для завершения перехода в "Пари НН" - сообщает корреспондент "СЭ".
Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" Александр Кокшаров присоединится к "Пари НН", в обратном направлении последует Хуан Боселли.
Кокшаров выступал за нижегородцев в прошлом сезоне - нападающий вышел на поле в составе волжан в пяти встречах и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
