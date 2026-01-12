По информации источника, полузащитник московского "Динамо" Ульви Бабаев, которым интересуется столичный "Спартак", не отправится с командой на зимние сборы. Футболиста удалили из командного чата в мессенджере.
Ульви Бабаев вышел на поле в составе московского "Динамо" в 16 встречах и записал на свой счет пять забитых мячей. Контракт 21-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца текущего сезона - сообщалось, что им интересуется столичный "Спартак".
После 18 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем акткиве.
Источник: "СЭ".
Бабаев, которым интересуется "Спартак", не летит с "Динамо" на сборы и удален из командного чата - "СЭ"
Ульви Бабаев не отправится с московским "Динамо" на зимние сборы.
Фото: ФК "Динамо"