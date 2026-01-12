Стало известно, почему Челестини согласился обменять Дивеева на Гонду - "Чемпионат"

"В разговорах с руководством клуба Челестини сказал, что выиграть РПЛ без забивного форварда нельзя, а Гонду он считает топ-вариантом. Также Челестини считал, что Дивеев не подходит под его игровую модель. Игорь привык играть низким блоком в спокойный футбол, а Челестини нужна высокая линия обороны и высокая интенсивность, под что Дивеев подходил плохо, по мнению Челестини", - сообщает источник "Чемпионата".
Вчера, 11 января, стало об обмене между петербургским "Зенитом" и ЦСКА. Состав красно-синих пополнил Лусиано Гонду, ранее выступавший за петербуржцев, а к сине-бело-голубым присоединился экс-защитник "армейцев" Игорь Дивеев.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками. Петербуржцы занимают второе место с 39 баллами в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны, красно-синие завоевали Кубок России, а в начале текущего сезона - Суперкубок страны.
Стало известно, почему главный тренер ЦСКА Фабио Челестини согласился обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА