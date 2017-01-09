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"Рома" планирует взять в аренду Алена Халиловича

"Рома" рассматривает вариант с арендой полузащитника "Гамбурга" Алена Халиловича до конца сезона, сообщает Football Italia.

Хорват рассматривается римлянами как замена хавбеку Мохамеду Салаху, который в ближайшее время отправится на матчи сборной Египта на Кубке африканских наций.
Теги: Рома Гамбург Трансферы
Сегодня, 17:03
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