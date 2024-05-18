По информации Meta-ratings.kz, Александр Кержаков станет новым наставником "Кайрата". Сообщается, что российский специалист уже находится в Алма-Ате и обсуждает с руководством условия контракта. Зарплата Кержакова в казахстанском клубе может составить около 2 тысяч евро в месяц.
Напомним, последним клубом в тренерской карьере Кержакова был "Спартак" из Суботицы, который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось, что Александр проходил стажировку в "Севилье".
Источник: Александр Кержаков станет новым главным тренером "Кайрата"
Александр Кержаков возглавит казахстанский "Кайрат".
Фото: "СЭ"