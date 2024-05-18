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Источник: Александр Кержаков станет новым главным тренером "Кайрата"

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Александр Кержаков возглавит казахстанский "Кайрат".
Фото: "СЭ"
По информации Meta-ratings.kz, Александр Кержаков станет новым наставником "Кайрата". Сообщается, что российский специалист уже находится в Алма-Ате и обсуждает с руководством условия контракта. Зарплата Кержакова в казахстанском клубе может составить около 2 тысяч евро в месяц.

Напомним, последним клубом в тренерской карьере Кержакова был "Спартак" из Суботицы, который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось, что Александр проходил стажировку в "Севилье".

Кайрат Кержаков Александр
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