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Директор по маркетингу "Гамбурга" пропал без вести

Директор по маркетингу "Гамбурга" Тимо Краус пропал без вести, сообщает Die Welt. Случилось это 7 января.

Краус вместе с коллегами отдыхал в пивном ресторане. По окончании вечера он взял такси домой, но по дороге пропал. Телефон сотрудника был найден на городском причале в одной из лодок.

У Крауса есть жена и двое сыновей.
Теги: Гамбург
Сегодня, 22:04
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