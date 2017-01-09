Директор по маркетингу "Гамбурга" пропал без вести

Директор по маркетингу "Гамбурга" Тимо Краус пропал без вести, сообщает Die Welt. Случилось это 7 января.



Краус вместе с коллегами отдыхал в пивном ресторане. По окончании вечера он взял такси домой, но по дороге пропал. Телефон сотрудника был найден на городском причале в одной из лодок.



У Крауса есть жена и двое сыновей.