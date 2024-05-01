"Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу. Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть", - цитирует Амарала "Чемпионат".
15-го апреля московский "Спартак" объявил об увольнении испанского тренера Гильермо Абаскаля с должности наставника команды. Команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавил босниец Гильермо Абаскаль, который ранее входил в тренерский штаб Абаскаля.
Под руководством Слишкович "Спартак" одержал три победы в 5-ти матчах. Игры с "Зенитом" и ЦСКА завершились вничью с одинаковым счетом (0:0). В 25-м туре "Спартак" разгромил "Ростов" (5:1), а в матче 26-го тура был обыгран московский "Локомотив" (3:2).
В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России "Спартак" Слишковича одержал еще победу в московском дерби. Со счет 2:0 "красно-белые" переиграли "Динамо" и вышли в финал Пути регионов Кубка России.
"Спартак" рассматривает возможность назначения Слишковича главным тренером на будущий сезон
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал заявил, что боснийский тренер Владимир Слишкович может остаться на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"