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"Спартак" рассматривает возможность назначения Слишковича главным тренером на будущий сезон

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Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал заявил, что боснийский тренер Владимир Слишкович может остаться на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"
"Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу. Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть", - цитирует Амарала "Чемпионат".

15-го апреля московский "Спартак" объявил об увольнении испанского тренера Гильермо Абаскаля с должности наставника команды. Команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавил босниец Гильермо Абаскаль, который ранее входил в тренерский штаб Абаскаля.

Под руководством Слишкович "Спартак" одержал три победы в 5-ти матчах. Игры с "Зенитом" и ЦСКА завершились вничью с одинаковым счетом (0:0). В 25-м туре "Спартак" разгромил "Ростов" (5:1), а в матче 26-го тура был обыгран московский "Локомотив" (3:2).

В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России "Спартак" Слишковича одержал еще победу в московском дерби. Со счет 2:0 "красно-белые" переиграли "Динамо" и вышли в финал Пути регионов Кубка России.

Спартак Амарал Владимир Слишкович
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