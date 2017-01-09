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Маттиа Перин разорвал крестообразные связки

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин получил разрыв передней крестообразной связки левого колена во время вчерашнего поединка 19-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (0:1), передает пресс-служба клуба.

Игрок будет прооперирован, но в нынешнем сезоне он больше на поле не выйдет, потому что восстановление после подобного рода травм составляет от 6 месяцев и более.
Теги: Дженоа
Сегодня, 23:21
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