Маттиа Перин разорвал крестообразные связки

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин получил разрыв передней крестообразной связки левого колена во время вчерашнего поединка 19-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (0:1), передает пресс-служба клуба.



Игрок будет прооперирован, но в нынешнем сезоне он больше на поле не выйдет, потому что восстановление после подобного рода травм составляет от 6 месяцев и более.