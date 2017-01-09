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Звездан Мисимович завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговин Звездан Мисимович объявил о завершении карьеры, передает Klix.

У 34-летнего футболиста был действующий контракт до 31 декабря с китайским клубом "Гуйчжоу Жэньхэ", но Мисимович решил его расторгнуть и завершить спортивную карьеру.
Сегодня, 23:33
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