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Звездан Мисимович завершил карьеру футболиста
Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговин Звездан Мисимович объявил о завершении карьеры, передает Klix.
У 34-летнего футболиста был действующий контракт до 31 декабря с китайским клубом "Гуйчжоу Жэньхэ", но Мисимович решил его расторгнуть и завершить спортивную карьеру.
У 34-летнего футболиста был действующий контракт до 31 декабря с китайским клубом "Гуйчжоу Жэньхэ", но Мисимович решил его расторгнуть и завершить спортивную карьеру.
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