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"Краснодар" пригласил в штаб бывшего тренера Станислава Крицюка

"Краснодар" объявил об изменениях в тренерском штабе команды. На посту тренера вратарей команды вместо Даниэла Тудора будет работать Алексей Антонюк.

Антонюк ранее в аналогичной должности трудился в Академии футбола им. Ю. Коноплева (Тольятти), футбольных клубах "Крылья Советов СОК" (Димитровград), "Тольятти", "Академия" (Тольятти). Предыдущим местом его работы был московский ФК "Строгино".

Отмечается, что Антонюк в течение нескольких лет в Тольятти тренировал действующего вратаря "Краснодара" и сборной России Станислава Крицюка.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 10:59
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