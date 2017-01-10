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"Урал" провел первую тренировку в спортивном зале

"Урал" вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе "Бажовия", информирует твиттер екатеринбургского клуба.

"Первая тренировка "Урала" в 2017 году проходит в спортивном зале. Пока на улице минус 30, команда вынуждена перебраться в зал и осваивать мини-футбол", - сообщает пресс-служба "Урала".
Теги: Урал
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