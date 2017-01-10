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"Ростов" подписал новый контракт с Саидом Эзатолахи

"Ростов" заключил новое соглашение с иранским полузащитником Саидом Эзатолахи, сообщил член совета директоров ростовской команды Али Узденов.

"Ростов" продлил контракт с Саидом. У него теперь долгосрочного соглашение с клубом, все хорошо", - цитирует Узденова ТАСС.
Теги: Ростов Эззатоллахи
Сегодня, 12:08
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№2 Написал: Вопреки Курск (Сегодня, 12:51) #
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Manowar,
Согласен.. хороший игрок и будет прогрессировать - какие голы красивые забивал и бодается хорошо, скоростной парень. Опыта наберется с основой.. с дублем конечно проявить себя сложнее.
Регистрация: 21.04.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Ростов»
Пользу должен принести . По моему ещё не всё показал , что может да и выпускали его считай только на замену .
Регистрация: 23.09.2016
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