"Мы хотим пригласить "Зенит" к себе. Но из-за политической неопределенности не хотим подливать масла в огонь. И после разговоров с руководством "Зенита" подумали - возможно, лучше дать ситуации сначала устаканиться. Так что решили встретиться, возможно, в Дубае, возможно, в Катаре. Пока планы на мартовскую паузу на матчи сборных", - сказал Константин.
Напомним, в 2025 году "Зенит" и "Сьон" встречались дважды. Товарищеский матч в июле завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 5:2, в сентябре команда Сергея Семака выиграла со счетом 5:3. Обе игры проходили в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Отметим, швейцарский клуб стал первым из Евросоюза, посетившим Россию с 2022 года.
"Зенит" набрал 39 очков и финишировал на второй строчке в турнирной таблице по итогам первой части чемпионата. От лидирующего "Краснодара" петербуржцы отстают на один балл.
Источник: "СЭ"
В "Сьоне" сообщили, когда и где планируют сыграть с "Зенитом"
Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал, когда может состояться товарищеский матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"