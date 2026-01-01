В "Спартаке" поставили на паузу решение по новичкам - источник

По информации источника, спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао поставил на паузу финальное решение по потенциальным новичкам команды.
Сообщается, что ряд встреч с представителями игроков перенесены в связи с необходимостью завершить работу по назначению нового главного тренера. Отмечается, что трансфер крайнего нападающего "Динамо" Ульви Бабаева в это зимнее трансферное окно маловероятен.
Ранее в СМИ писали о том, что переход Бабаева практически завершен, а стороны обсуждают последние детали.
Напомним, 11 ноября красно-белые объявили об уходе по обоюдному согласию сторон главного тренера Деяна Станковича. Временно исполняющим обязанности наставника москвичей был назначен Вадим Романов. Под руководством 47-летнего российского специалиста "Спартак" провел 4 матча, в которых одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Источник: Metaratings
