По данным источника, 47-летний специалист может остаться в структуре команды после назначения нового главного тренера.
Отмечается, что в клубе положительно оценивают работу Романова и не исключают его присутствия среди помощников. При этом окончательное решение по составу штаба будет принимать будущий главный тренер красно-белых.
"Спартак" в текущем сезоне чемпионата России набрал 29 баллов и идёт шестым в таблице. В первом матче после зимнего перерыва столичная команда сыграет против "Сочи", встреча запланирована на 1 марта.
Источник: Metaratings
Романов может остаться в тренерской структуре "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"