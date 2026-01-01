Романов может остаться в тренерской структуре "Спартака"

Руководство "Спартака" рассматривает вариант продолжения работы с Вадимом Романовым в новой конфигурации тренерского штаба.
По данным источника, 47-летний специалист может остаться в структуре команды после назначения нового главного тренера.

Отмечается, что в клубе положительно оценивают работу Романова и не исключают его присутствия среди помощников. При этом окончательное решение по составу штаба будет принимать будущий главный тренер красно-белых.

"Спартак" в текущем сезоне чемпионата России набрал 29 баллов и идёт шестым в таблице. В первом матче после зимнего перерыва столичная команда сыграет против "Сочи", встреча запланирована на 1 марта.

