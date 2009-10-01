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Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Источник: Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит"
Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит", информирует "СЭ".
Сообщается, что 31-летний эквадорец уже контактировал с сине-бело-голыми. При этом не исключено, что Нобоа станет зенитовцем летом, покинув "Ростов" в качестве свободного агента.
Сообщается, что 31-летний эквадорец уже контактировал с сине-бело-голыми. При этом не исключено, что Нобоа станет зенитовцем летом, покинув "Ростов" в качестве свободного агента.
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