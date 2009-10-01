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Источник: Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит", информирует "СЭ".

Сообщается, что 31-летний эквадорец уже контактировал с сине-бело-голыми. При этом не исключено, что Нобоа станет зенитовцем летом, покинув "Ростов" в качестве свободного агента.
Теги: Нобоа Зенит Ростов
Сегодня, 15:45
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№35 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 17:51) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, что Зенит ищет игроков внутри РФПЛ. Интереснее когда новые игроки. А на Нобоа уже насмотрелись. Или у него российский паспорт, я что-то не в курсе? Жена-то русская.


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№34 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssskkkbbb
Когда Зенит так активно работает на рынке, такие заголовки "в Зените", "Зенит интересуется", "готов заплатить", "Зенит отдаст вагон лярдов за чмо бобруйское" будут появляться каждые 10 минут. Засекайте время.

Как сообщает издание El Siglo, состав «Зенита»-2 может пополнить защитник из панамского «Сан-Франциско» Андрес Андраде Седеньо. Игрок, выступающий за молодежную сборную Панамы, должен пройти просмотр «Зените». Он примет участие в двухнедельном сборе сине-бело-голубых, который пройдет с 14 по 27 января.

Агент игрока Хосе Луис Родригес подтвердил заинтересованность «Зенита» в игроке и сообщил, что все необходимые документы уже готовы.

Цитата: ssskkkbbb
Когда Зенит так активно работает на рынке, такие заголовки "в Зените", "Зенит интересуется", "готов заплатить", "Зенит отдаст вагон лярдов за чмо бобруйское" будут появляться каждые 10 минут. Засекайте время.

Футбольный клуб "Зенит" и астраханский "Волгарь" достигли соглашения о переходе в состав сине-бело-голубых защитника Сергея Зуйкова. Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года.
23-летний Зуйков является воспитанником "Локомотива". В астраханскую команду игрок обороны перешел в январе 2013 года. Спустя год он был вызван в молодежную сборную России, за которую провел шесть встреч.
В нынешнем сезоне в рамках ФНЛ Зуйков провел в составе "Волгаря" 19 игр, в которых забил пять голов.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№33 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ssskkkbbb
Все таки "Русский Хоккей", зимняя рыбалка.... вот это твое, а вот рассуждать о ФУТБОЛЕ....в сад.

В Адмиралтейский или Александровский?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№32 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Федя Погорелов
Уж лучше его бы взяли чем гея Молло,видимо наш зенит пичинен решил идти толерантному пути,так сказать по европейски


Не люблю, когда чужим именем прикрываются. Ошибки, стиль.... иди в Опу.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№31 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 17:14) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: ssskkkbbb
Сибирячок,

Все таки "Русский Хоккей", зимняя рыбалка.... вот это твое, а вот рассуждать о ФУТБОЛЕ....в сад.

Да срать он на футбол хотел . Он же Спартаковский ! smile
Регистрация: 20.11.2016
№30 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 17:13) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Уж лучше его бы взяли чем гея Молло,видимо наш зенит пичинен решил идти толерантному пути,так сказать по европейски


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№29 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:11) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik

Да какое там пУчками - пАчками!
Но если честно - стареньких и своих уже хватает...


А мы стареньких не купили никого, это это либерал-спартаковские фантазии))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№28 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssskkkbbb
когда одного продаешь за 55 лямов, тех которые по 3 можно брать пучками.

Да какое там пУчками - пАчками!
Но если честно - стареньких и своих уже хватает...
Регистрация: 12.08.2012
№27 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:39) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ADonskoi
А пока привет тренерам детским и юношеских команд, выращивающих юные таланты.

ПРИВЕТ! И их ТАЛАНТАМ тоже привет!

Молодёжная сборная России по футболу — национальная команда РФ, в составе которой могут выступать футболисты России в возрасте 21 года и младше. Собирается команда под руководством Российского футбольного союза.

Чемпионат Европы
1992 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе (в отборочных играх участвовала ещё молодёжная сборная СССР)
1994 — 1/4 финала: 1-е место в отборочной группе
1996 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
1998 — 1/4 финала: 1-е место в отборочной группе
2000 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, проигрыш в стыковых играх
2002 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
2004 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
2006 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, проигрыш в стыковых играх
2007 — не прошла квалификацию: 1-е место в отборочной группе, проигрыш в стыковых играх
2009 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
2011 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
2013 — 4-е место на групповом этапе (8-е место): 1-е место в отборочной группе, победа в стыковых играх
2015 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
2017 — не прошла квалификацию: отборочный турнир продолжается
Чемпионат мира
1993 — 1/4 финала
1995 — 1/4 финала
1997 — не прошла квалификацию
1999 — не прошла квалификацию
2001 — не прошла квалификацию
2003 — не прошла квалификацию
2005 — не прошла квалификацию
2007 — не прошла квалификацию
2009 — не прошла квалификацию
2011 — не прошла квалификацию
2013 — не прошла квалификацию
2015 — не прошла квалификацию


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№26 Написал: ADonskoi (Сегодня, 16:37) #
  • -2
  •  (10)

Зенит лихорадочно ищет замены уходящим и стареющим игрокам: Нобоа вместо Витселя, Молло вместо Данни. Но если он и добьется успехов внутри России, то перспективы туманны: топ=пятерку или семерку в лице Реала, Барсы, Баварии, Атлетико, итальянцев, англичан и французов вряд ли удастся преодолеть в течение 5-10 лет текущим легионерским составом. Будем ждать появления новых Бесковых, Яшиных,Шестерневых,Ворониных, Стрельцовых, Ивановых и Месхи. А пока привет тренерам детским и юношеских команд, выращивающих юные таланты.
Регистрация: 17.07.2014
№25 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Когда Зенит так активно работает на рынке, такие заголовки "в Зените", "Зенит интересуется", "готов заплатить", "Зенит отдаст вагон лярдов за чмо бобруйское" будут появляться каждые 10 минут. Засекайте время.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№24 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Городовой Россия (Сегодня, 15:50) #
Болеет за:
«Зенит»
На место Витселя?Игрок добротный спору нет,пригодится.Похоже Луческу перекраивает всю полузащиту.Видимо Гарсия и Маурисиу команду по окончанию сезона рискуют покинуть.Еще бы защитника нормального в центр вместо желающего уйти Нико .
Даже и не пригодится. Не может игрок, не заигравший ни в ПАОК, ни в Динамо пригодиться Зениту, да ещё игрок одного тренера, который умеет встраивать его в свою оборонительную игру. Пригодится для ротации Молло, хотя он далеко не Вальбуэна. Зенит и так уже "обмельчал", берутся игроки не сильнее имеющихся, т.е. не для усиления, а для ротации.
Регистрация: 13.11.2009
№23 Написал: Crowley172 (Сегодня, 16:30) #
  • +3
  •  (3)

Когда луческу раскажут про лимит?
Регистрация: 15.10.2016
№22 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:29) #
  • +3
  •  (5)

Утка. Зачем он Зениту? Старый и не вписывается в стратегию Луческу. Может хороший пас на Азмуна выдать - так нет у Зенита Азмуна и на контратаках команда не строит игру. Штрафные хорошо бьет - так таких у Зенита и так достаточно. Летом может и хотели, а сейчас и так игроков в центре достаточно. Ладно бы паспорт был, а легионер в таком возрасте зачем?
Регистрация: 23.09.2008
№21 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,

Все таки "Русский Хоккей", зимняя рыбалка.... вот это твое, а вот рассуждать о ФУТБОЛЕ....в сад.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№20 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:28) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Опорников в Зените и полузащитников как грязи. Вместо Вицина уже взяли Эрнани, так что утка это скорее всего
Регистрация: 2.02.2012
№19 Написал: Wonderland (Сегодня, 16:28) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: spartak-higway
Зенит может потратить 5 млн евро на двух румынских футболистов)

На вес берут laughing


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№18 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
Цитата: ssskkkbbb
когда одного продаешь за 55 лямов, тех которые по 3 можно брать пучками.
Зенит может потратить 5 млн евро на двух румынских футболистов)))
полузащитники Рэзван Марин и Ромарио Бензар. За обоих руководство «Вииторула» просит € 5 млн.)))


Есть и те, которые по 2,5.... дайте ДВА, а то тут кто то все время маячит на горизонте и портит воздух


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:25) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Грабь награбленное. В Питере не понимают, что НИ ОДИН бердыевец в Зените не заиграл и не заиграет. Ах да, у них же цель не себя усилить, а соперника ослабить.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 16:23) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
когда одного продаешь за 55 лямов, тех которые по 3 можно брать пучками.

Зенит может потратить 5 млн евро на двух румынских футболистов)))
полузащитники Рэзван Марин и Ромарио Бензар. За обоих руководство «Вииторула» просит € 5 млн.)))


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№15 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 16:23) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё до покупки Эрнани я бы в это поверил (наверно), но теперь это выглядит конечно как просто утка, да и набивание цены для самого Кристиана!Игроку 31 год и ему нужен последний хороший контракт,тут уже и агента судить не за что!!! blush


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№14 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:21) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Катрапс
"сине-бело-голыми"

По Фрейду опечатка)

Цитата: Wonderland
Сообщается, что 31-летний эквадорец уже контактировал с сине-бело-голыми.
АААААА!!!! ПЛАЧУ!!! А точно, похожи на "Голого". А лучше - "Голо-голубые"

Цитата: coban
с сине-бело-голыми
Цыган кИшки подрезал? Во народ..))



Вот народ, сами написали - сами смеются...... москали, да Вы что... понимаю, праздники, но не с извращениями же!

Детский онанизм перешел с годами в новое воплощение.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№13 Написал: ferrum Saint-Petersburg (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Старый он, 31 год. Брать игроков нужно на перспективу.


--------------------
Свиньи, склонные к бесчинству, на земле конечно есть, но уверен я, что свинству Человечества не съесть. С.Я.Маршак
Регистрация: 24.11.2012
№12 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
когда одного продаешь за 55 лямов, тех которые по 3 можно брать пучками.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№11 Написал: Wonderland (Сегодня, 16:04) #
  • -6
  •  (16)

Цитата: tfu
Куда нам столько игроков?

Ты правда хочешь услышать ответ? laughing Именно туда, видать вы потому и разделись, "голые", чтоб влезло, не застряв! laughing
Нет, это в мемориз, отныне и навсегда - "сине-бело-голые"! smile


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№10 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:01) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Куда нам столько игроков?? Молло Цаллагов Лунев Нобоа, причем они не сильнее нынешних


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№9 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
с сине-бело-голыми

Цыган кИшки подрезал? Во народ..))


--------------------
D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№8 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 15:59) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
сине-бело-голыми laughing

Бомжи кули smile
Регистрация: 10.08.2007
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Я тут ради интереса посчитал . Оказывается у Зенита 29 полузащитников . Зачем им 30-й ? На лавку ? Там итак толпа . Играть ? Играющих нормально достаточно . Типа юбилейный ? wink Нет , это опять репортёришкам писать нечего . Если уйдёт ? , то скорее всего за границу . Тем более , что он туда вроде и собрался .
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: скептик (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Летом пусть уходит .А сейчас только за такие бабки продавать , чтобы и за Новосельцева болотные заодно расплатились задним числом .
Регистрация: 26.11.2016
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