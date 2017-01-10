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Александр Бубнов: Молло и Цаллагов - отличные приобретения для "Зенита"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о трансферах в "Зенит" из "Крыльев Советов" Йоана Молло и Ибрагима Цаллагова.

"Зенит" потерял Витселя, зато усилился Йоаном Молло и Ибрагимом Цаллаговым. Правда, если в "Крыльях Советов" Цаллагов был лидером и игроком стартового состава, то в питерском клубе ему наверняка придется еще побороться за место на поле. Но это универсальный футболист и очень хороший вариант с точки зрения ротации состава, конкуренции и глубины скамейки. Кроме того, у "Зенита" сейчас есть проблемы в обороне, так что Цаллагов, у которого, к тому же еще и российский паспорт, – это отличное приобретение.

Молло очень хорошо проявил себя в "Крыльях". Думаю, он усилит нападение "Зенита" и сумеет составить серьезную конкуренцию, скажем, Олегу Шатову. Впрочем, пока трудно предположить, как именно Мирча Луческу будет использовать Молло, так как это тоже универсальный футболист, который может сыграть на нескольких позициях группы атаки.

Посмотрим, что решит главный тренер. Молло ведь может и забить гол, и отдать передачу, да и в целом умеет конструировать игру. По меркам российского чемпионата это универсал очень высокого уровня. К тому же, это более результативный игрок группы атаки, чем, например, тот же Витсель", – цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Молло Зенит
Сегодня, 15:59
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7
(3)
№7 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 17:29) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молло, если вправить мозги, будет классно играть. А вот Цаллагов... Поживем - увидим.
Регистрация: 30.11.2013
№6 Написал: Капитан Зеленый СССР (Сегодня, 17:27) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
У меня, блин, вопрос! КАК Молло может конкурировать с Шатовым?! Лег с паспортом? По позиции он может конкурировать только с Маком.
Ну или нам про лимит еще чего то не рассказали...
Регистрация: 5.05.2013
№5 Написал: UncleFit (Сегодня, 17:19) #
  • +1
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Согласен с Бубновым на 100%,особенно по Цаллагову!
Регистрация: 30.10.2016
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим, что решит главный тренер. Молло ведь может и забить гол, и отдать передачу, да и в целом умеет конструировать игру. По меркам российского чемпионата это универсал очень высокого уровня. К тому же, это более результативный игрок группы атаки, чем, например, тот же Витсель", – цитирует Бубнова "Sportbox".
И всё-таки, Бубнову лучше считать ттд у игроков, чем говорить, что Молло и "гол может забить", и "умеет конструировать игру", а верх глупости- "Молло более результативный игрок атаки, чем, например, тот же ...Витцель!!!. Никогда он не был ни диспетчером, ни конструктором атак. Его работа -быстро проходить за счёт хорошего дриблинга по левому флангу и делать качественные прострелы и кроссы, можно даже допустить, что он агрессивнее и мастеровитее Шатова и тем более Мака, вот они и будут конкурировать между собой(хотя Молло ещё не перешёл). Если Луческу найдёт ему другое применение, которое будет приносить пользу, то все будут только за. Только поймите одно, Молло не для высоких достижений и европейских побед, он не лидер, он не может тащить за собой команду, а если сможет, то флаг ему в руки. А вообще-то, жаль, что цели у команды остаются, надо полагать, прежними, а пополняют команду игроки не вполне, мягко сказать, под эти цели.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Оба игроки скамейки!Никто из них не будет в основе,а будут болтаться,как Юсупов и Рязанцев.А чё,в Зените и на скамейке неплохо платят!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Анжи»
Издевается.Такой денежный мешок, размером в бюджет страны, должен покупать Роналду и Месси со всей "Барселоной" в придачу.
Регистрация: 1.05.2011
№1 Написал: Wonderland (Сегодня, 16:30) #
  • -8
  •  (10)

На безрыбье и лягушатник раком станет... А корюшка пока еще не пошла smile


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
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