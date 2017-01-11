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СМИ: Анатолий Тимощук принял предложение "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук принял предложение сине-бело-голубых войти в тренерский штаб команды, утверждает ФАН.

Сообщается, что 10 января Анатолий должен был отправиться на первый сбор основного состава питерцев в Дубай. Соглашение с Тимощуком будет рассчитано на 1,5 года.
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 00:55
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