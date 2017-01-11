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Вице-президент "Милана": мы обо всем договорились со "Спартаком" и Адриано

Первый вице-президент "Милана" подтвердил в интервью телеканалу Italia Uno, что сделка по переходу 29-летнего нападающего красно-черных Луиса Адриано в "Спартак" должна быть официально оформлена в ближайшие дни.

"Мы обо всем договорились и с московским клубом, и с самим игроком – ему остается только пройти медосмотр. При этом врачи нашей команды уверили меня в том, что никаких проблем со здоровьем у бразильца нет", - заявил функционер.

Трансфер форварда, возможно, будет оформлен как аренда с правом выкупа, который станет минимальным.
Теги: Милан Спартак Адриано
Сегодня, 01:10
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№2 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 03:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кир Мяс,
Согласен, однозначно ....


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:15) #
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не того покупаем, вон надо пачку румынов закупить
Регистрация: 20.04.2016
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