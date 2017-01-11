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"Луч-Энергия" ждет средств, чтобы отправится на сборы в Турцию
"Луч-Энергия" должен отправиться на тренировочные сборы в Турцию 22 января, где будет готовиться ко второй части сезона, однако команде все еще не поступило финансирование от администрации Приморского края, которая должна была спонсировать эту поездку.
Всего у "Луча-Энергии" запланировано два учебно-тренировочных сбора в Турции, на которые футболисты планировали вылететь 11 января. Теперь из-за проблем с финансами клуб вынужден отложить поездку.
"В планах отправиться в Турцию 22 января. Сейчас ждем, когда на счета клуба поступят бюджетные средства от администрации Приморского края. Транш от них ожидаем в ближайшее время", - передает информацию пресс-службы "Газета.ru" со ссылкой на РИА "Прима-Медиа".
Всего у "Луча-Энергии" запланировано два учебно-тренировочных сбора в Турции, на которые футболисты планировали вылететь 11 января. Теперь из-за проблем с финансами клуб вынужден отложить поездку.
"В планах отправиться в Турцию 22 января. Сейчас ждем, когда на счета клуба поступят бюджетные средства от администрации Приморского края. Транш от них ожидаем в ближайшее время", - передает информацию пресс-службы "Газета.ru" со ссылкой на РИА "Прима-Медиа".
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