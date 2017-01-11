Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Луч-Энергия" ждет средств, чтобы отправится на сборы в Турцию

"Луч-Энергия" должен отправиться на тренировочные сборы в Турцию 22 января, где будет готовиться ко второй части сезона, однако команде все еще не поступило финансирование от администрации Приморского края, которая должна была спонсировать эту поездку.

Всего у "Луча-Энергии" запланировано два учебно-тренировочных сбора в Турции, на которые футболисты планировали вылететь 11 января. Теперь из-за проблем с финансами клуб вынужден отложить поездку.

"В планах отправиться в Турцию 22 января. Сейчас ждем, когда на счета клуба поступят бюджетные средства от администрации Приморского края. Транш от них ожидаем в ближайшее время", - передает информацию пресс-службы "Газета.ru" со ссылкой на РИА "Прима-Медиа".
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 10:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.