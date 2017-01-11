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Гендиректор "Амкара": никого из известных игроков в команде не будет
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал о трансферных планах.
"Известных игроков на первом сборе команды не будет. У нас будут потенциальные новички, мы будем просматривать достаточно много ребят – кто как себя проявит. Мы смотрим игроков на все позиции.
Никого из игроков "Томи" мы не приглашали. Им ведь сначала надо урегулировать отношения с клубом. И к тому же у них есть представители – это только кажется, что они бесплатные, а на самом деле это не так.
С учетом того, что из команды ушли вратарь и центральный защитник (Александр Селихов и Георгий Джикия перешли в московский "Спартак", - прим), в первую очередь мы ищем игроков на эти позиции.
У нас есть обойма вратарей: и один, и другой могут безболезненно выполнять функции основного. Но нам нужен еще один голкипер. И также мы ищем нападающего", – цитирует Резвухина "Р-Спорт".
"Известных игроков на первом сборе команды не будет. У нас будут потенциальные новички, мы будем просматривать достаточно много ребят – кто как себя проявит. Мы смотрим игроков на все позиции.
Никого из игроков "Томи" мы не приглашали. Им ведь сначала надо урегулировать отношения с клубом. И к тому же у них есть представители – это только кажется, что они бесплатные, а на самом деле это не так.
С учетом того, что из команды ушли вратарь и центральный защитник (Александр Селихов и Георгий Джикия перешли в московский "Спартак", - прим), в первую очередь мы ищем игроков на эти позиции.
У нас есть обойма вратарей: и один, и другой могут безболезненно выполнять функции основного. Но нам нужен еще один голкипер. И также мы ищем нападающего", – цитирует Резвухина "Р-Спорт".
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