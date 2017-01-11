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Гендиректор "Амкара": никого из известных игроков в команде не будет

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал о трансферных планах.

"Известных игроков на первом сборе команды не будет. У нас будут потенциальные новички, мы будем просматривать достаточно много ребят – кто как себя проявит. Мы смотрим игроков на все позиции.

Никого из игроков "Томи" мы не приглашали. Им ведь сначала надо урегулировать отношения с клубом. И к тому же у них есть представители – это только кажется, что они бесплатные, а на самом деле это не так.

С учетом того, что из команды ушли вратарь и центральный защитник (Александр Селихов и Георгий Джикия перешли в московский "Спартак", - прим), в первую очередь мы ищем игроков на эти позиции.

У нас есть обойма вратарей: и один, и другой могут безболезненно выполнять функции основного. Но нам нужен еще один голкипер. И также мы ищем нападающего", – цитирует Резвухина "Р-Спорт".
Теги: Амкар
Сегодня, 13:50
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
С учетом того, что из команды ушли вратарь и центральный защитник, в первую очередь мы ищем игроков на эти позиции.

Заберите у нас Песьякова и возьмите в аренду Пуцко на пару сезонов


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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