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Сайты "Зенита" и киевского "Динамо" вошли в топ-20 мира по посещаемости

Опубликован рейтинг наиболее посещаемые официальных сайтов среди футбольных клубов мира. Расчет брался по первой половине 2016 года, информирует Sportingintelligence со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Так Сайт "Зенита" с посещаемостью 1,6 миллиона человек в месяц занимает 18-е место в рейтинге, официальный ресурс киевского "Динамо" (3,1 млн) – оказался на 8-й позиции.

Лидируют по этому показателю сайты "Манчестер Юнайтед" (8,6 млн), "Арсенала" (8,5 млн) и "Ливерпуля" (7,7 млн).

Сайты "Зенита" и киевского "Динамо" вошли в топ-20 мира по посещаемости
Теги: Зенит Динамо Киев
Сегодня, 09:02
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27
(1)
№27 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
всё правильно..
глоры появились,видно это и в жизни..
с кем общаюсь..после ДК все переместились в сторону цска..
Настоящие болелы у Спартака smiley
Регистрация: 14.12.2011
№26 Написал: Слава Алетурович (Сегодня, 10:10) #
  • -1
  •  (1)
online

ЛУЧШЕБ В ТОП 20 ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ВОШЛИБЫ
Регистрация: 19.08.2015
№25 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 10:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Вот свиных как изжога мучает. И здесь все ни так и не эдак, с их слов они тамдолжны быть. Вод видь как получается по всем рейтингам Зенит выше причем не на одну или две позиции а с большим запасом. Вот и бесятся.

Что за рейтинги та расскажи нам?))Это тот который ВЦИОМ провел?))Спартак на выезде и дома самая посещаемая команда:)а вы дальше опросики проводите среди 2 тысяч людей и делаете свою популярность за счет ботов в твиттере:)
Регистрация: 12.01.2017
№24 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 10:01) #
  • -1
  •  (1)

Тут всё понятно .... Тут всё правильно .... У кого же ещё болелы - интернетзадроты ....
Поздравляем зинит ....
Регистрация: 1.09.2016
№23 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 09:58) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Цитата: DROOZD
Дак вот как старина миллер насчитал 15млн болел зенита blush
1.5млн в месяц,за год аккурат пятнашка и набежит

А Ваш даже в 30ку не вошел. Вылыкие вы наши.

Ну куда нам тягаться с самим зенитом,они даже Ювентус обогнали:)Динамо Киев вон вообще в топ 10,зенит очень популярный клуб,помню как в лужниках с цска собирали по 15 тысяч:)популярные вы наши
Регистрация: 12.01.2017
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:58) #
  • 0
  •  (2)

Но как только какой-то опрос проводится , бомжы начинают пищать как будто их епут.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:57) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот свиных как изжога мучает. И здесь все ни так и не эдак, с их слов они тамдолжны быть. Вод видь как получается по всем рейтингам Зенит выше причем не на одну или две позиции а с большим запасом. Вот и бесятся.
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Цитата: DROOZD
Дак вот как старина миллер насчитал 15млн болел зенита blush
1.5млн в месяц,за год аккурат пятнашка и набежит

А Ваш даже в 30ку не вошел. Вылыкие вы наши.

Это ж всего лишь сайты wink


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№19 Написал: anonymous (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: bazetd
Только подписчиков твиттера Зенита опять таки гоаздо больше чем Спартака. Собственно как и инстаграмма.

ну Зеня с 2007 года глорами обрасла, а у Спама болелы постарше и им накуй не сдался сайт
Регистрация: 8.01.2017
№18 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
Дак вот как старина миллер насчитал 15млн болел зенита blush
1.5млн в месяц,за год аккурат пятнашка и набежит

А Ваш даже в 30ку не вошел. Вылыкие вы наши.
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 09:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
так вся инфа на этом сайте есть, в инстаграме, в твитере, накуя на оф сайт заходить ? Это прошлый век, питекантропы они, эволюция идет вперед а Зенит в прошлом веке !!

Гы.
Только подписчиков твиттера Зенита опять таки гораздо больше чем Спартака. Собственно как и инстаграмма.
Ах, да, у Зенита одни боты, бла-бла-бла.


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№16 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дак вот как старина миллер насчитал 15млн болел зенита blush
1.5млн в месяц,за год аккурат пятнашка и набежит


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№15 Написал: Батька (Сегодня, 09:48) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Animalize
Посещаемости нет. Все на стадионе)
Там Спартак как раз и лидирует)

wink
Регистрация: 9.09.2016
№14 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 09:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: QoshaK
Погодите погодите, а где сайт самой популярной народной команды?


Посещаемости нет. Все на стадионе)
Там Спартак как раз и лидирует)


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008
№13 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (8)

Погодите погодите, а где сайт самой популярной народной команды?
Регистрация: 27.09.2015
№12 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: olega74
как выражается общепризнанность?

Не принимайте всерьез мой предыдущий пост, тонкий троллинг Погорелова Феди остался без оценки.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 09:32) #
  • -3
  •  (3)

!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 14.12.2016
№10 Написал: olega74 москва (Сегодня, 09:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Джонни
Цитата: Федя Погорелов
Всегда знал что наш зенит пичинен популярней Ювентуса,а Динамо Киев Баварии,приятно черт возьми!


Странно, не находите? Ведь общепризнанным фактом является несоизмеримо большая популярность Спартака, относительно прочих команд РФПЛ.


как выражается общепризнанность?
Регистрация: 25.04.2009
№9 Написал: Батька (Сегодня, 09:28) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Джонни
Странно, не находите? Ведь общепризнанным фактом является несоизмеримо большая популярность Спартака, относительно прочих команд РФПЛ.

так вся инфа на этом сайте есть, в инстаграме, в твитере, накуя на оф сайт заходить ? Это прошлый век, питекантропы они, эволюция идет вперед а Зенит в прошлом веке !!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 09:25) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Джонни
Цитата: Федя Погорелов
Всегда знал что наш зенит пичинен популярней Ювентуса,а Динамо Киев Баварии,приятно черт возьми!


Странно, не находите? Ведь общепризнанным фактом является несоизмеримо большая популярность Спартака, относительно прочих команд РФПЛ.

Нет,наш зенит НОМЕР 1,ВЦИОМ ПРОВЕЛ ОПРОС!это супер надежный опрос,вот недавно слышал что по данным этого опроса лучшим музыкантом страны стал сам Филипп мать его Киркоров!!!!Так что в надежности этого опроса я не сомневаюсь!


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№7 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 09:23) #
  • -3
  •  (3)

Сайт Зенита сделан плохо!
Регистрация: 21.04.2009
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:20) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Федя Погорелов
Всегда знал что наш зенит пичинен популярней Ювентуса,а Динамо Киев Баварии,приятно черт возьми!


Странно, не находите? Ведь общепризнанным фактом является несоизмеримо большая популярность Спартака, относительно прочих команд РФПЛ.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 09:17) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Забыл уже когда и заходил на сайт Спартака:)вся инфа в твитере появляется куда быстрее,а зенит у нас конечно же топ клуб,15 миллионов болельщиков все-таки.
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Батька (Сегодня, 09:14) #
  • -1
  •  (7)

Все сотрудники Газпрома по всей России обязаны в начале рабочего дня зайти на сайт Зенита, у них это в должностных инструкциях записано !!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: olega74 москва (Сегодня, 09:08) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
!!!
Регистрация: 25.04.2009
№2 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 09:07) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Всегда знал что наш зенит пичинен популярней Ювентуса,а Динамо Киев Баварии,приятно черт возьми!


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 09:04) #
  • +1
  •  (1)

что там делает Аль Ахли? неужели все арабы за него топят
Регистрация: 8.01.2017
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